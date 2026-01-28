باقة متنوعة من المسلسلات.. تردد قناة الوسط WTV...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 06:29 مساءً - قناة الوسط WTV هي قناة فضائية ليبية تهتم بتقديم محتوى إخباري وإعلامي متنوع، مع تركيز واضح على الشأن الليبي والقضايا المحلية، والقناة بتعرض نشرات إخبارية وبرامج حوارية تناقش التطورات السياسية والاجتماعية، وبتستهدف المشاهد الليبي داخل ليبيا وخارجها.

تردد قناة الوسط WTV

التردد: 11096.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة البث: HD.

مميزات قناة الوسط WTV

تتميز قناة الوسط WTV بتقديم محتوى إخباري يعتمد على المتابعة المستمرة للأحداث، مع برامج حوارية تستضيف محللين وإعلاميين لمناقشة القضايا المطروحة.

كما تحرص القناة على تنوع فقراتها بين الأخبار، والتحليل، والبرامج الاجتماعية، ما يجعلها خيار مناسب للمتابعين المهتمين بالشأن العام.

نوعية البرامج والمحتوى التي تقدمها قناة الوسط

تعرض قناة الوسط WTV مجموعة من البرامج الإخبارية والسياسية، إلى جانب برامج حوارية تناقش ملفات داخلية وخارجية تهم المواطن الليبي، المحتوى يركز على نقل الصورة الكاملة للأحداث مع إتاحة مساحة لوجهات نظر متعددة، ضمن إطار إعلامي منظم.