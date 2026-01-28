اطّلع على أقوى المسلسلات.. تردد قناة النجع الليبية على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 06:29 مساءً - قناة النجع الليبية واحدة من القنوات الفضائية المحلية التي تهتم بتقديم محتوى يعكس الطابع الليبي، سواء من خلال البرامج الاجتماعية أو الثقافية والترفيهية، والقناة تستهدف الأسرة الليبية وتحرص على عرض محتوى قريب من الشارع الليبي، مع الاهتمام بالعادات والتقاليد والقضايا اليومية.

تردد قناة النجع الليبية على النايل سات

التردد: 10727.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

مميزات قناة النجع الليبية

تتميز قناة النجع الليبية بتنوع محتواها ما بين البرامج الاجتماعية والترفيهية، إلى جانب اهتمامها بتقديم مواد تناقش قضايا المجتمع الليبي بأسلوب بسيط ومباشر، كما تسعى القناة للوصول إلى أكبر شريحة من المشاهدين داخل ليبيا وخارجها.

طريقة تنزيل قناة النجع الليبية على الريسفير