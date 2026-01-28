نعرض لكم الان تفاصيل خبر «القابضة الغذائية»: توريد 630 ألف طن قصب لمصانع السكر والصناعات التكاملية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 يناير 2026 05:56 مساءً - محمد أحمد _ تواصل الشركة القابضة للصناعات الغذائية استلام محصول قصب السكر من المزارعين عبر مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة لـ”القابضة للصناعات الغذائية”، بما يحقق الاستقرار في سوق السكر ودعم المزارعين.

وقال الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تم استلام 630 ألف طن قصب من المزارعين منذ بدء موسم حصاد 2025/2026 في ديسمبر الماضي وحتى الأن.

إنتاج 53.5 ألف طن سكر منذ بدء الموسم

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة القابضة، أنه تم إنتاج 53 ألف و500 طن من السكر الأبيض من الكميات المستلمة بمصانع الصناعات التكاملية، في إطار الخطة الإنتاجية المعتمدة للموسم الحالي.

صرف مستحقات المزارعين خلال ساعات من التوريد

وأوضح أن الشركة قامت بسداد قيمة الكميات الموردة بالكامل للمزارعين فور التوريد إلى المصانع التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، مشيرًا إلى التزام الشركة الكامل بصرف مستحقات المزارعين خلال ساعات قليلة من التوريد، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين، وهو ما يمثل حافزًا قويًا لانتظام التوريد ودعم المزارعين.

تابعنا على | Linkedin | instagram

جدير بالذكر، أن مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية هي أبو قرقاص، كوم أمبو، إدفو، أرمنت، دشنا، قوص، جرجا، ونجع حمادي، موزعة على 5 محافظات هي: أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، والمنيا.

مستهدف توريد 6 ملايين طن موسم الحصاد الجاري

من جانبه، قال الكيميائي صلاح فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، إن الشركة تستهدف خلال موسم حصاد القصب الجاري توريد نحو 6 ملايين طن من المحصول، لإنتاج كميات تتراوح بين 650 و675 ألف طن من السكر الأبيض، إلى جانب عدد من منتجات الصناعات التكاملية القائمة على مخلفات صناعة السكر.

وأضاف فتحي، أن المصانع تعمل بنظام ثلاث ورديات يوميًا على مدار 24 ساعة، بما يضمن انتظام استلام المحصول وتحقيق المستهدفات الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الطاقات التشغيلية خلال موسم العصير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القابضة الغذائية»: توريد 630 ألف طن قصب لمصانع السكر والصناعات التكاملية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.