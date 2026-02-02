نعرض لكم الان تفاصيل خبر د. محمود محيي الدين: حان الوقت لتحويل ميثاق الأمم المتحدة من منصة معايير إلى محرك للتنفيذ وحشد الاستثمار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 فبراير 2026 07:06 مساءً - شارك الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول أزمة الدين العالمية، في الاحتفالية الخاصة بالذكرى الخامسة والعشرين لإطلاق الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN Global Compact).

وخلال كلمته، أكد محيي الدين أن الميثاق نجح على مدار ربع قرن في إعادة تعريف العلاقة بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال، محولاً الشركات من مجرد متلقٍ للتوجيهات إلى شريك فاعل في تحقيق التنمية المستدامة عبر دمج مبادئ حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد في صميم نماذج الأعمال.

وأوضح أن التحدي الحقيقي اليوم يكمن في سد الفجوة بين التعهدات والأثر القابل للقياس، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الميثاق إلى أداة عملية للتنفيذ من خلال ثلاثة مسارات رئيسية، أولها بناء مشروعات قابلة للتمويل من خلال دعم تحويل الأولويات الوطنية إلى قوائم مشروعات جاهزة للاستثمار وتتمتع بالجدارة الائتمانية، وثانيها هو توسيع نطاق تطبيق التمويل المبتكر وحشد رأس المال الخاص واستخدام أدوات التمويل المشترك والضمانات لتقليل المخاطر، أما المسار الثالث فهو تعزيز الشراكات الوطنية من خلال ربط التزامات الشركات بالسياسات العامة والاستراتيجيات الوطنية للتنمية والمناخ.

وسلط محيي الدين الضوء على فجوة التمثيل داخل الميثاق، مشيرًا إلى أن عدد الشركات المشاركة من أفريقيا لا يتجاوز الألف من أصل أكثر من 20 ألف شركة عالميًا، وأكد أن توسيع القارة السمراء والأسواق الناشئة نوعًا لا عددًا هو ضرورة لتحويل الاستدامة إلى رافعة حقيقية للنمو الشامل وخلق فرص العمل.

واستعرض تجربتين رائدتين أثبتتا أن نقص التمويل بالنسبة لمشروعات المناخ ليس العائق الأساسي، بل الحاجة لمشروعات جاهزة، وهما مبادرتان تم إطلاقهما في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ عام 2022، المبادرة الأولى هي المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، والتي نجحت في الوصول لأكثر من 450 مشروعًا بحاجة لتمويل يتجاوز 500 مليار دولار، وأمّن 19 مشروعًا منها بالفعل تمويلًا بقيمة 1.9 مليار دولار، أما المبادرة الثانية فهي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، والتي جمعت أكثر من 20 ألف مشروع خلال السنوات الماضية، مما يعكس الإمكانات الكبيرة للعمل المحلي عند توافر الأطر المناسبة.

وأشاد محمود محيي الدين بالدور الذي تلعبه شبكة الميثاق العالمي في مصر منذ إعادة إطلاقها عام 2022، واصفًا إياها بالجسر المؤسسي الذي يربط بين السياسات العامة وممارسات الأعمال المسئولة، مشيرًا إلى نجاح الشبكة في بناء قاعدة تضم نحو 150 جهة، وتدريب مئات الكوادر عبر منصات مثل “Sustain360”.

