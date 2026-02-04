تفسير العريس في المنام لابن سيرين والنابلسي.. الزفاف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 12:29 مساءً - تدور تفسيرات رؤية العريس في المنام لابن سيرين وكبار المفسرين حول دلالات الخير والسعادة والرزق، فالعريس في الحلم من الرموز المحمودة التي تدخل السرور إلى قلب الرائي، خاصةً إن كانت طبيعة الحلم البهجة والراحة، ومن خلال السطور التالية نتعرف معًا على أهم ما جاء في تفسير رؤية عريس أعرفه أو لا أعرفه بالمنام.

تفسير رؤية العريس في المنام لابن سيرين

يرى ابن سيرين أن العريس في المنام دلالة على زواج الرائي قريبًا إن كان أعزبًا.

كما يشير الحلم إلى الزيادة في قوة الرائي وتأثيره على من حوله، ومن ذلك الترقية في عمله.

إذا رأيت العريس مع العروس في المنام وكانا غير مسلمين فهي دلالة على وقوع الرائي في معصية وعليه التوبة.

حلم زواج العريس من عروس متوفاة دلالة على تحقيق الرائي لأمر كان صعبًا وعسيرًا.

رمز العريس في المنام للنابلسي

إذا رأت المرأة في المنام عريسًا تجهله ولا تتمكن من تحديد ملامحه فهي دلالة على صعوبات ستمر بها.

ذهب كبار المفسرين في رؤية العريس مع الرقص والطبل إلى أنه رمز الهموم والاحزان التي ستواجه الرائي.

رؤية تقدم العريس للمرأة في الحلم بشارة خير بتحسن الحال، والفرص الجديد في العمل والحياة.

تفسير حلم عريس متقدملي للعزباء

حلم العزباء بمن يتقدم لخطبتها دلالة على رغبتها في الارتباط، فقد يكون انعكاسًا لما تشعر به، أو هي بشرى خير بزواجها قريبًا بإذن الله.

إذا رأت العزباء العريس في منامها وكانت تشعر بالراحة والسعادة والأمان فهي دلالة على نجاحها في أمر كبير.

رؤية العزباء لعريس في المنام وكان خطيبها إشارة إلى حدوث بعض الخلافات أو الأزمات المادية التي ستحل عاجلا والله أعلم.

رؤية شخص اعرفه عريس في المنام للمتزوجه

إذا حلمت المرأة أنها تتزوج من عريس تعرفه فهي إشارة إلى زيادة مالها ونجاحها والسعة في الرزق والخير والوفير.

تقدم العريس المعروف للمتزوجة في المنام دلالة على تبدل الأحوال إلى الأفضل، أو استقرار في العلاقة الزوجية.

إذا رافق حلم العريس رقص وغناء ونحوه في منام المتزوجة فهي دلالة على وقوعها في المشاكل أو مشكلة تواجه الأبناء.

تفسير حلم العريس للمرأة الحامل

قال بعض المفسرين أن رؤية العريس في المنام للحامل دلالة على أن الجنين ذكر والله أعلم.

العريس في الحلم للمرأة الحامل يشير إلى يسر الولادة، وسلامة الأم والجنين بإذن الله.

رمز العريس في المنام يشير إلى المستقبل المشرق الذي سيحظى به ولدها عندما يكبر.

العريس في المنام للرجل

رمز العريس في منام الرجل يدل على تحقيقه استقرارًا عاطفيًا خلال تلك الفترة.

كما أنه يؤول إلى النجاح الكبير الذي سيحققه الرجل في عمله، كالحصول على ترقية.

كما تعني رؤية العريس في منام الرجل الدخول في مرحلة جديدة تعوضه عن المشقة التي مرّت.

ختامًا انتهينا من التعرف على تفسير حلم العريس في المنام لابن سيرين والنابلسي، ونستنتج أن حلم العريس الذي يعم به الهدوء يكون بشارة خير للرائي، في حين أن حلم العريس الذي تصاحبه أصوات الطبول وحركات الرقص قد يكون حزنًا وهمًّا.