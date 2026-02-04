الرئيس السيسى يستقبل نظيره التركى رجب طيب أردوغان بقصر الاتحادية اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 12:30 مساءً - يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، حيث من المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية، ثم يترأسا أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، وسوف يشارك الزعيمان في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي المقرر عقده اليوم بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية بالبلدين.

صرح بذلك السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.