مواجهة دراماتيكية.. ملخص مباراة برشلونة ضد ألباسيتي في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 11:15 صباحاً - حجز فريق برشلونة بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على ألباسيتي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات البطولة.

ملخص مباراة برشلونة ضد ألباسيتي

سيطر برشلونة على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، مع تبادل للتمريرات القصيرة في وسط الملعب، وظهور هجومي لراشفورد الذي شكل خطورة مبكرة بتسديدة مرت بجوار القائم، قبل أن يواصل الفريق الكتالوني ضغطه بحثًا عن هدف التقدم.

أهداف مباراة برشلونة ضد ألباسيتي

نجح النجم الشاب لامين يامال في فك شفرة دفاع ألباسيتي، بعدما سجل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 38، لينهي الفريق الكتالوني الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل برشلونة استحواذه الكامل على الكرة، وأهدر داني أولمو فرصة محققة للتسجيل، قبل أن ينجح المدافع رونالد أراوخو في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 55، برأسية قوية عقب ركلة ركنية متقنة.

وحاول ألباسيتي العودة في النتيجة، وشكل عدة فرص خطيرة، كما نجح في تسجيل هدف تم إلغاؤه بداعي التسلل، قبل أن يقلص الفارق بهدف رأسي عن طريق مورينو في الدقيقة 87.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، بعدما سجل فيران توريس هدفًا ثالثًا لبرشلونة تم إلغاؤه بداعي التسلل، إلى جانب تدخل دفاعي حاسم من لاعبي برشلونة لإنقاذ هدف محقق من على خط المرمى، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة وتأهله بجدارة.