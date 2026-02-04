تابعها بدون انقطاع… تردد قناة الجديد اللبنانية على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 12:29 مساءً - قناة الجديد اللبنانية من أبرز القنوات العربية التي تقدم محتوى متنوع يجمع بين الأخبار، البرامج الحوارية، المسلسلات، والتغطيات السياسية والاجتماعية، تحظى القناة بمتابعة واسعة داخل لبنان والعالم العربي لما تقدمه من محتوى موثوق وشيق يناسب جميع فئات المشاهدين.

تسعى القناة دائمًا إلى تقديم تجربة مشاهدة متكاملة مع بث مستمر على مدار اليوم وجودة صورة وصوت عالية ما يجعلها خيار مفضل لكل من يهتم بمتابعة الأحداث المحلية والعالمية، وكذلك البرامج الترفيهية والثقافية.

تردد قناة الجديد اللبنانية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12322 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ (FEC): ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة الجديد اللبنانية على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12111 ميجاهرتز.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ (FEC): ¾.

الجودة: HD.

طريقة تثبيت قناة الجديد اللبنانية