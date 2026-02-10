حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 09:29 مساءً - تحت أضواء استاد جاسم بن حمد بالدوحة، يخوض نادي السد القطري اختبارًا حقيقيًا يحدد مساره القاري حينما يستقبل ضيفه تراكتور الإيراني في قمة مشتعلة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، ويدخل الزعيم هذه المباراة وعينه على النقاط الثلاث ولا شيء غيرها.

رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة السد وتراكتورسازي يلا شوت بلس اليوم بجودة قوية الصورة بدون تقطيع مباشر شاهد

تمثل هذه المباراة الفرصة الأخيرة لتعزيز آماله في حجز مقعد ضمن الكبار في دور الستة عشر، مستفيدًا من الحالة المعنوية العالية للاعبيه بعد اعتلائهم صدارة الدوري القطري وامتلاكهم ميزة اللعب بين أنصارهم.

وفي المقابل، يحل الفريق الإيراني ضيفًا بأعصاب هادئة نسبيًا بعدما حسم تأهله رسميًا إلى الأدوار الإقصائية، إلا أنه لن يفرط في سجله الخالي من الهزائم بسهولة، حيث يسعى للحفاظ على مركزه المتقدم في منطقة الغرب وإثبات جدارته كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب هذا الموسم.

مع العلم أنّ الفارق الفني بين الفريقين يبدو ضئيلًا في ظل وجود عناصر دولية مؤثرة في الجانبين، وهو ما يجعل المباراة صراعًا تكتيكيًا رفيع المستوى بين المدربين.

كما يخطط الفريق الإيراني لامتصاص حماس أصحاب الأرض والاعتماد على التنظيم الدفاعي والتحولات السريعة التي تميز بها طوال مشواره في دور المجموعات.

متى تبدأ مباراة السد ضد تراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

من المقرر أن تنطلق صافرة هذه المواجهة المرتقبة اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، فيما سيكون الموعد عند السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة السد ضد تراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة

يمكن للجماهير متابعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس التي خصصت قناة beIN Sports 2 AFC لنقل أحداث المباراة مباشرة.

كما ستكون المواجهة متاحة عبر قناة الكأس 6 (Alkass Six HD) لضمان تغطية شاملة تلبي تطلعات المشاهد العربي في كل مكان، مع توفر استوديوهات تحليلية تضم نخبة من خبراء الكرة الآسيوية قبل وبعد اللقاء.

معلق مباراة السد ضد تراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة

أوكلت شبكة بي إن سبورتس مهمة الوصف والتعليق على أحداث هذه القمة للمعلق عامر الخوذيري، الذي سيرافق المشاهدين بصوته وحماسه المعهود.

بينما يتولى المعلق سمير المعيرفي مهمة التعليق على المباراة عبر قنوات الكأس.