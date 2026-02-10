السيرة الذاتية للمهندس صلاح جمبلاط وزير الإنتاج الحربى الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 09:30 مساءً - تنشر "صوت الأمة" السيرة الذاتية للواء مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الإنتاج الحربي الجديد.

شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، وتخرج في الدفعة 31 فنية عسكرية، وهو ينتمي لسلاح الأسلحة والذخيرة.

حصل وزير الإنتاج الحربي على بكالوريوس هندسة ميكانيكية من الكلية الفنية العسكرية عام 1994، وبكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الفنية العسكرية، وماجستير هندسة ميكانيكية من الكلية الفنية العسكرية – 2001، ودبلومة إدارة الجودة الشاملة، كما حصل على دكتوراه هندسة من الولايات المتحدة.

شغل وزير الإنتاج الحربي الجديد، منصب رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي خلال الفترة من 2019 حتى 2023، ورئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 حربي) خلال الفترة من 2023 حتى 2025،ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب اعتبارًا من 27 / 8 / 2025

حصل وزير الدولة للانتاج الحربى على نوط الخدمة الطويلة، والقدوة الحسنة، وميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو.