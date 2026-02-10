نعرض لكم الان تفاصيل خبر ايجيترانس تتعاون مع eCom Afrika لتعزيز سلاسل الإمداد للشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:06 مساءً - حمدي أحمد _ وقعت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة– ايجيترانس، مذكرة تعاون استراتيجية مع المنصة الأفريقية للتجارة الإلكترونية eCom Afrika.

يأتي ذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم التجارة البينية وتوطيد البنية اللوجستية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

التحالف يركز على توفير حلول لوجستية متكاملة تربط بين المصدرين المصريين والأسواق الأفريقية

وأفادت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية، أن هذا التحالف يركز على توفير حلول لوجستية متكاملة وعالية الكفاءة تربط بين المصدرين المصريين والأسواق الأفريقية، مستفيدة من الانتشار التاريخي للشركة داخل القارة، في إطار توجه مشترك لدعم التكامل بين التجارة الرقمية والبنية اللوجستية العابرة للحدود بما يخدم نمو الصادرات المصرية داخل القارة الأفريقية.

ولتعزيز التجارة اللوجستية عبر إفريقيا، يهدف التعاون بين ايجيترانس وeCom Afrika إلى تقديم حلول لوجستية متكاملة من الباب إلى الباب، تشمل النقل الدولي بحراً وبراً، والتخزين والتعبئة والتخليص الجمركي، مستفيدين من الشبكة الواسعة للشركة لضمان سرعة وموثوقية التوصيل . كما يرتكز التعاون على التكامل التكنولوجي بين منصة eCom Afrika الرقمية وأنظمة إيجيترانس الذكية، مما يمكن العملاء من تتبع شحناتهم في الوقت الفعلي ويضمن أعلى مستويات الشفافية والكفاءة.

ويستفيد هذا التعاون من خبرة ايجيترانس بالقوانين واللوائح الجمركية في الأسواق الإفريقية المستهدفة لتسهيل العمليات التشغيلية وضمان الالتزام القانوني، إلى جانب ذلك، يسهم التعاون في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول مرنة تناسب احتياجاتها وقدراتها، مع خفض تكاليف التصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في القارة الإفريقية.

