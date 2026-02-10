مباشر رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزوراء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 09:29 مساءً - يستعد ملعب الزوراء في قلب العاصمة العراقية بغداد لاحتضان قمة كروية عربية من الطراز الرفيع، تجمع بين نوارس العراق وإمبراطور الإمارات نادي الوصل، في صدام ناري يأتي ضمن ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025-2026.

تكتسب تلك المباراة أهمية قصوى للفريقين، حيث يتطلع الزوراء لاستغلال عاملي الأرض والجمهور العراقي الشغوف لتحقيق فوز مريح يؤمن به طريق العبور نحو ربع النهائي مستندًا إلى سجل تاريخي مميز أمام الفريق الوصلاوي شهد انتصارات عريضة في مناسبات سابقة.

ويدخل الزوراء اللقاء بحالة فنية مستقرة وتوازن دفاعي ملحوظ، إذ نجح الفريق في الحفاظ على تنظيمه الخلفي خلال المواجهات المحلية والقارية الأخيرة، مما منحه ثقة كبيرة في قدرته على تسيير المباراة وفق إيقاعه الخاص.

على الجانب الآخر، يشد نادي الوصل الرحال إلى بغداد بطموحات كسر العقدة التاريخية التي لازمته أمام النادي العراقي، ومحاولة تصحيح المسار بعد فترة من النتائج المتذبذبة في المسابقات المحلية.

ويسعى الإمبراطور الإماراتي للعودة بنتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية في لقاء الإياب، معتمدًا على مهارات لاعبيه الفردية وقدرتهم على حسم اللقاءات الكبرى، رغم الصعوبات الفنية التي واجهت الفريق مؤخرًا.

ويدرك الجهاز الفني للوصل أن مواجهة الزوراء في ملعبه وأمام جماهيره تتطلب انضباطًا تكتيكيًا عاليًا، وتفاديًا للأخطاء الدفاعية التي قد تكلف الفريق غاليًا في مشوار المنافسة على اللقب الآسيوي بنسخته الجديدة.

موعد مباراة الزوراء ضد الوصل في دوري أبطال آسيا 2

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة صوب المستطيل الأخضر اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، لمتابعة هذا الصدام المرتقب.

ومن المقرر أن تطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة، وهو ما يوافق الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزوراء ضد الوصل في دوري أبطال آسيا 2

تم تخصيص شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا قناة beIN Sports AFC، لنقل أحداث اللقاء بصفتها الناقل الحصري للبطولات الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ستكون المباراة متاحة عبر شاشة قنوات الكأس القطرية التي توفر تغطية شاملة لهذا الحدث.