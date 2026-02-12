نعرض لكم الان تفاصيل خبر ليبيا تمنح تراخيص استكشاف نفط وغاز لشركات منها شيفرون وإيني في أول جولة منذ 2007 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 فبراير 2026 05:56 صباحاً - – منحت ليبيا اليوم الأربعاء تراخيص تنقيب عن النفط والغاز لشركات أجنبية من بينها شيفرون وإيني وقطر للطاقة وريبسول في أول جولة عطاءات منذ نحو عقدين، وذلك في إطار سعيها لإنعاش القطاع رغم المخاطر السياسية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، الشركات الفائزة في أول جولة عطاءات لها منذ 2007، إذ خصصت مساحات مهمة في حوضي سرت ومرزق البريين إلى جانب حقل برقة البحري الغني بالغاز في البحر المتوسط.

وحصلت إيني الإيطالية وقطر للطاقة على حقوق المنطقة البحرية 01، مما يعزز شراكة استراتيجية تمتد في مناطق بالبحر المتوسط.

وفاز كونسورتيوم آخر يضم ريبسول الإسبانية وإم.أو.إل المجرية وتي.بي.أو.سي التركية المملوكة للدولة بالمنطقة البحرية 07.

وحصلت شيفرون الأمريكية على رخصة استكشاف سرت إس4، وهو ما يمثل عودة مهمة إلى أغنى أحواض النفط والغاز البرية في ليبيا.

وفي حوض مرزق الجنوبي، فازت ايتيو النيجيرية برخصة إم1، وهو ظهور نادر لشركة أفريقية مستقلة في قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد.

