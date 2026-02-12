نعرض لكم الان تفاصيل خبر زيادة مخزونات الخام والبنزين الأمريكية وتراجع نواتج التقطير من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 فبراير 2026 01:06 مساءً - سي إن بي سي_ كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها، عن بيانات لافتة أظهرت تدفقاً كبيراً عزز مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في وقت سجلت فيه مخزونات نواتج التقطير انخفاضاً واضحاً خالف مسار الزيادة في المشتقات الأخرى، ما يرسم صورة متباينة لحالة العرض والطلب في أكبر مستهلك للطاقة في العالم، وفق الأربعاء 11 فبراير.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 8.5 مليون برميل لتستقر عند حاجز 428.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من فبراير، مسجلة بذلك زيادة هائلة تجاوزت بفارق كبير توقعات المحللين في استطلاع رأي أجرته “”، والتي كانت تقتصر على ترجيح ارتفاع طفيف لا يتعدى 793 ألف برميل.

سجلت مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع المحوري في كاشنج بولاية أوكلاهوما ارتفاعاً موازياً بلغ 1.1 مليون برميل، في حين انخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير بمقدار 29 ألف برميل يومياً، مما ساهم في تراكم المخزونات.

تراجعت معدلات تشغيل المصافي بنحو 1.1 نقطة مئوية خلال الأسبوع ذاته لتهبط إلى مستوى 89.4%، وهو ما يعكس تباطؤاً في وتيرة التكرير قد يكون ساهم في زيادة المخزون الخام وتأثر مخزونات المشتقات.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة سلكت مسار الصعود أيضاً، حيث ارتفعت بمقدار 1.2 مليون برميل لتصل إلى 259.1 مليون برميل، مخالفة بذلك تقديرات المحللين في استطلاع “” التي كانت تتوقع انخفاضاً قدره 0.4 مليون برميل.

وأظهرت أرقام الإدارة، على الجانب الآخر، تراجعاً في مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، حيث انخفضت بواقع 2.7 مليون برميل لتستقر عند 124.7 مليون برميل، وهو انخفاض أكبر من التوقعات التي أشارت إلى تراجع قدره 1.3 مليون برميل، فيما صعد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بقوة، مسجلاً زيادة قدرها 912 ألف برميل يومياً.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيادة مخزونات الخام والبنزين الأمريكية وتراجع نواتج التقطير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.