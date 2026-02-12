نعرض لكم الان تفاصيل خبر إي تاكس ومايكروسوفت توقعان مذكرة تفاهم لدمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الضريبية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 فبراير 2026 01:59 مساءً - دوت الخليج – وقعت شركة إى تاكس مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت مصر؛ لتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة الضريبية المصرية.

وتستهدف المذكرة، الموقعة على هامش فعاليات النسخة الأولى من معرض AI Everything Egypt – GITEX Cairo 2026، وضع إطار استراتيجي لتقييم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الضريبية.

كما تشمل: تبادل الخبرات حول أفضل ممارسات الحوكمة وأدوات تقييم المخاطر، بالإضافة إلى بناء القدرات وتنمية مهارات العاملين بالمنظومة عبر التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، وفق بيان لشركة إي تاكس.

وتشمل مسارات التعاون تحديد أولويات استخدام الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الحالية والمستقبلية، واستكشاف حلول سحابية متقدمة لدعم البنية التحتية الرقمية لمصلحة الضرائب المصرية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين وتعزيز الشفافية والامتثال الضريبي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دور “إى تاكس” بوصفها الذراع التكنولوجية الداعمة لمصلحة الضرائب والمسؤولة عن تطوير الأنظمة الرقمية لمواكبة المعايير الدولية، حيث تمثل المذكرة نقطة انطلاق لمشروعات تعتمد على تحليل البيانات بكفاءة واحترافية أكبر لتحسين تجربة الممول، وفق البيان.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إي تاكس ومايكروسوفت توقعان مذكرة تفاهم لدمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الضريبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.