وزير الصناعة: دعم المستثمرين وزيادة الإنتاج أولوية المرحلة المقبلة

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 فبراير 2026 12:13 مساءً - دوت الخليج_ أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الجهود للنهوض بقطاع الصناعة والمضي قدماً في كافة الملفات المتعلقة بالصناعة والتنمية الصناعية في مصر، بما يصب في صالح الاقتصاد القومي وينعكس إيجاباً على مجتمع الصناعة وحياة المواطن.

وأوضح هاشم أن الوزارة لن تدخر جهداً في تطوير الصناعة المصرية ودعم المستثمرين الصناعيين لزيادة الإنتاج ورفع جودة المنتج المصري، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

جاء ذلك في أول تصريحات للوزير عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث ثمّن حرص القيادة السياسية الدائم على ضخ دماء جديدة في صفوف الحكومة المصرية لدفع مؤشرات الأداء بالجهاز الإداري للدولة.

وفي هذا الإطار، أعرب وزير الصناعة عن تقديره للجهود التي قام بها الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال توليه حقيبة الصناعة، مؤكداً أن الوزارة ستمضي قدماً في تعظيم الاستفادة من هذه الجهود والبناء عليها، بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة وتعزيز التواصل مع ممثلي القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

كما التقى الوزيران بمقر وزارة الصناعة في العاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض ملفات العمل الحالية ومحاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وجهود تطوير عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وتحديد 28 صناعة واعدة ومستهدفة لزيادة الاستثمارات بها، والتي تمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية الشاملة.

وعقد الوزير لقاءً مع قيادات وزارة الصناعة ورؤساء الجهات التابعة للوزارة، للوقوف على دور وأداء كل جهة، وتحديد الأطر والسياسات العامة لسير عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

