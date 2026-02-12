نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تفرض رسوما جمركية تصل إلى 11.7% على منتجات الألبان الأوروبية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 فبراير 2026 07:06 مساءً - – قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إن بكين ستفرض رسوما جمركية تصل إلى 11.7 بالمئة على منتجات الألبان الأوروبية.

جاء ذلك لدى إصدار الوزارة قرارها في تحقيق بشأن مكافحة الدعم.

الرسوم ستبدأ السريان اعتبارا من 13 فبراير الجاري

وأضافت وزارة التجارة الصينية في بيان، أن الرسوم الجمركية ستبدأ السريان اعتبارا من 13 فبراير الجاري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تفرض رسوما جمركية تصل إلى 11.7% على منتجات الألبان الأوروبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.