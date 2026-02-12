الرياض - كتبت رنا صلاح - ارتفعت أسعار النفط قليلا صباح الخميس وسط قلق المستثمرين من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

النفط يصعد وسط التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

بحلول الساعة 01:26 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.49% لتصل إلى 69.74 دولارا للبرميل.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا أو 0.57% إلى 65 دولارا.



وارتفع الخامان عند التسوية في الجلسة الماضية. وكسبت العقود الآجلة لخام برنت 0.87% وارتفع الخام الأميركي بأكثر من 1.05% إذ طغت مخاوف المستثمرين حيال التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على تأثير زيادة مخزونات النفط الخام الأميركية.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إنهما لم يتوصلا إلى قرار "محدد" بشأن كيفية المضي قدما فيما يتعلق بإيران ، لكنه أكد على أن المفاوضات مع طهران ستستمر.



وقال ترامب الثلاثاء إنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، في وقت تستعد فيه واشنطن وطهران لاستئناف المحادثات.



وعقد دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة الأسبوع الماضي في سلطنة عُمان. ولم يعلن بعد موعد ومكان الجولة التالية من المحادثات.



وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي إنه لا بد من حدوث مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط ليتجاوز سعر النفط مستوى 65-66 دولارا، في حين أن انحسار التوتر سيدفع المستثمرين إلى جني الأرباح ليتراوح سعر خام غرب تكساس الوسطي ما بين 60-61 دولارا.



وقالت وزارة العمل الأميركية إن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع على غير المتوقع في كانون الثاني، وإن معدل البطالة انخفض إلى 4.3% مما يشير إلى متانة الاقتصاد.



وقال مينجيو جاو كبير الباحثين في مجال الطاقة والكيماويات في تشاينا فيوتشرز "إن متانة الاقتصاد الأميركي تدعم أيضا توقعات الطلب على النفط".



وحد الارتفاع الكبير في مخزونات الخام الأميركية من مكاسب النفط. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن المخزونات زادت 8.5 مليون برميل إلى 428.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع 793 ألف برميل.



ويرجح جاو أن تواصل أسعار النفط الارتفاع مدعومة بالتوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتشديد العقوبات على النفط الروسي وتوقعات بانخفاض الصادرات.