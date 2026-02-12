نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يوضح مهام حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 فبراير 2026 08:52 مساءً - يارا الجنايني– قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تم تكليفه بعدة ملفات رئيسية دون حقيبة وزارية، تشمل إصلاح الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة البالغ عددها 59 هيئة من خلال إلغاء بعض الهيئات غير الفعالة ودمج أخرى وتحويل بعضها إلى هيئات خدمية بهدف رفع الكفاءة وتحسين الأداء الاقتصادي والإداري.

المهام تشمل إصلاح الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة والاستفادة من أكثر من 600 شركة

وأضاف رئيس مجلس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المهام تشمل أيضًا الاستفادة من أكثر من 600 شركة مملوكة بالكامل للدولة أو تشارك فيها الدولة، بعد إنشاء الوحدة المتخصصة تحت مجلس الوزراء لإدارة هذه الشركات ووضع تصور كامل لرفع كفاءتها، إضافة إلى تطوير وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وتسريع برامج الطروحات والبيع والاستثمار في الشركات المملوكة للدولة لتعزيز الشفافية وزيادة العائد الاقتصادي.

تشمل المهام الإشراف على المرحلة الانتقالية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام

كما أوضح مدبولي، أن عيسى سيكون مسؤولًا عن الإشراف على المرحلة الانتقالية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال بعد إلغائها، لضمان استمرار عملها وتحقيق أهداف الإصلاح الهيكلي، مؤكدًا أن هذه التكليفات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتبسيط الإدارة وتحسين الكفاءة الاقتصادية ووضع رؤية موحدة لإدارة الهيئات والشركات المملوكة للدولة.

