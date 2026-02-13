نعرض لكم الان تفاصيل خبر ضياء رشوان: اجتماعات مرتقبة الأسبوع المقبل لتفعيل مواد الدستور وضمان استقلال الهيئات الإعلامية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 فبراير 2026 04:06 مساءً - يارا الجنايني_ كشف الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، عن عقد اجتماعين متتاليين الأسبوع المقبل، يجمعان الوزير برؤساء الهيئات والمجالس الإعلامية، إضافة إلى نقابتي الصحفيين والإعلاميين، وذلك لبحث آليات تكامل العمل بين الجهات المختلفة وضمان تطبيق مواد الدستور والقوانين المنظمة لحرية الرأي والصحافة والإعلام.

وأوضح رشوان، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن الدستور يتضمن مواد حاكمة تكفل حرية الفكر والرأي، وفي مقدمتها المادة (65)، إلى جانب المادة (70) التي تضمن حرية الصحافة والطباعة والنشر بكافة أشكالها الورقية والمسموعة والإلكترونية. وأكد أن الحكومة، بصفتها قائمة على الدستور وملتزمة بأحكامه، تتحمل مسؤولية كفالة هذه الحقوق وحمايتها، فيما تضطلع وزارة الدولة للإعلام بدور التفعيل والتمثيل الرسمي للحكومة أمام الرأي العام.

وأضاف أن الدور الأول للوزارة يتمثل في تفعيل نصوص الدستور المتعلقة بحرية الرأي والإعلام، سواء عبر اقتراح إجراءات تنفيذية داخل مجلس الوزراء أو إعداد مشروعات قوانين تُعرض على البرلمان. أما الدور الثاني فيتمثل في التمثيل الحكومي، من خلال شرح السياسات العامة والإعلان عنها والدفاع عنها، بما يضمن اطلاع المواطنين على جهود الدولة.

وأشار الوزير إلى أن الهيئات الثلاث — المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام — تتمتع بالاستقلال وفقًا للمواد (211) و(212) و(213) من الدستور، والقوانين أرقام (179) و(180) و(181) لسنة 2018. وشدد على أن وزارة الدولة للإعلام لن تمارس أي دور تنفيذي في إدارة المؤسسات الصحفية أو الوسائل الإعلامية المملوكة للدولة، مؤكدًا أن استقلال هذه الهيئات يمثل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتعزيز نزاهة العمل الإعلامي.

وأوضح رشوان أن الاجتماع الأول سيُعقد مع رؤساء الهيئات والمجالس الإعلامية، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة لتفعيل أحكام الدستور والقوانين المنظمة. فيما سيُخصص الاجتماع الثاني للقاء ممثلي نقابتي الصحفيين والإعلاميين، لبحث سبل ممارسة المهنة في إطار من الحرية المسؤولة والالتزام بالقانون.

ومن المقرر أن يُعقب الاجتماعين مؤتمر صحفي مباشر لعرض النتائج وما تم الاتفاق عليه بشأن آليات التنسيق بين الحكومة والمؤسسات الإعلامية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضياء رشوان: اجتماعات مرتقبة الأسبوع المقبل لتفعيل مواد الدستور وضمان استقلال الهيئات الإعلامية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.