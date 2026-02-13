نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: خفض الأسعار ورفع كفاءة الخدمات وتسريع التحول الرقمي ضمن أولويات الحكومة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 فبراير 2026 02:52 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن أولوية عمل الحكومة تتركز على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن، مشددًا على أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يجب أن ينعكس في صورة خدمات أفضل وأسعار في متناول الجميع.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن المواطن يهتم في المقام الأول بتوفير خدمات صحية جيدة، وتعليم متميز لأبنائه، إلى جانب توافر فرص العمل والتشغيل، باعتبارها ركائز الاستقرار المعيشي.

وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل رئيسي على ضبط الأسواق، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وضمان إتاحة الخدمات الأساسية بصورة محترمة وجيدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار يمثلان محورًا أساسيًا في برنامج عمل الحكومة، مؤكدًا أنه تم التشديد على الوزراء المعنيين بضرورة الإسراع في ميكنة الخدمات والتوسع في التحول الرقمي.

وقال مدبولي إن التحول الرقمي يتيح للمواطن إنجاز العديد من الخدمات عبر الهاتف المحمول، الذي أصبح متاحًا لدى مختلف الفئات، دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الحكومية، بما يوفر الوقت والجهد ويزيد من مستوى الرضا العام، مؤكدًا أن هذا التوجه لا يضيف أعباءً مالية، بل يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الأداء الحكومي.

