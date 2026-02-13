نعرض لكم الان تفاصيل خبر «الصناعة» تنفي التصريحات المنسوبة للوزير بشأن المصانع المتعثرة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 فبراير 2026 01:59 مساءً - نفت وزارة الصناعة التصريحات المنسوبة للمهندس خالد هاشم وزير الصناعة والمنشورة أمس، بشأن المصانع المتعثرة والمصانع الجاري إنشاؤها أو المصانع المغلقة.

وأوضحت في بيان اليوم، أن المهندس خالد هاشم، لم يدلٍ بأي تصريحات صحفية منذ توليه حقيبة الصناعة بخلاف البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صفحات التواصل الاجتماعي التي تروج إشاعات ومعلومات مغلوطة ضد الوزارة.

وتهيب وزارة الصناعة، بالمواطنين والصحفيين والإعلاميين الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي وحسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالوزارة.

