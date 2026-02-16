الرياض - كتبت رنا صلاح - يلتقي فريق مودرن سبورت مع نظيره كهرباء الإسماعيلية اليوم في الخامسة مساء في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز, تمثل هذه المواجهة أهمية بالغة لكلا الفريقين في ظل سعيهما للهروب من شبح الهبوط, يتصدر التوتر والضغط أجواء اللقاء الذي يتوقع أن يشهد تبادلًا هجوميًا سريعًا لحسم الأمور مبكرًا.

تواجه مودرن سبورت تحدياً مثيراً أمام كهرباء الإسماعيلية في سعيهما نحو النقاط الثلاث

يستعد مودرن سبورت لدخول اللقاء عازمًا على تحقيق الفوز الذي يمكنه من تحسين مركزه في جدول ترتيب المسابقة, الجهاز الفني واللاعبون يدركون أن أي تعثر قد يعقد من موقفهم, لذا يخططون للضغط على الخصم منذ اللحظة الأولى, ما يجعل المباراة مثيرة على مستوى الأداء.

كهرباء الإسماعيلية ساعيًا للخلاص

في الجهة الأخرى, يدخل كهرباء الإسماعيلية اللقاء آملاً في التعويض عن الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها في الجولة السابقة, يعتمد الفريق على تنظيم دفاعي صارم مع شن هجمات مرتدة سريعة, وهو ما قد يمنحه الفرصة لخروج بنتيجة إيجابية تقربه من مناطق الأمان.

مباراة مصيرية للطرفين

تزداد أهمية المباراة في ضوء تصنيف الفريقين في الجدول، حيث يحتل مودرن سبورت المركز العاشر برصيد 21 نقطة بينما يتواجد كهرباء الإسماعيلية في المركز قبل الأخير بـ 11 نقطة, هذه الظروف منحت المباراة طابعًا مصيريًا لكلا الجانبين في سباق الهروب من الهبوط.

الاستراتيجيات المتوقعة

مع اقتراب صافرة البداية, من المتوقع أن يعتمد مودرن سبورت على أسلوب هجومي لتحطيم دفاعات كهرباء الإسماعيلية, في حين يسعى الأخير لتبني استراتيجية دفاعية مع الهجمات المرتدة لاصطياد النقاط الثلاث, قد يكون هذا اللقاء فرصتهما الفريدة للخروج من المأزق الحالي.