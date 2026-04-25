نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيني: تأثيرات حرب إيران على أسعار الطاقة ستكون أكبر مما يعتقد الآن من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 25 أبريل 2026 02:52 مساءً - وكالات_ قال فرانشيسكو جات المدير المالي لمجموعة إيني ENI الإيطالية، اليوم الجمعة إن الصراع الإيراني سيُخلف تأثيراً أكبر وأكثر استدامة على أسعار النفط والغاز مما يعتقد حالياً، وذلك في وقت رفعت فيه المجموعة تقديراتها لأسعار خام برنت لعام 2026 من 70 دولاراً إلى 83 دولاراً للبرميل.

ورفعت “إيني” أيضاً توقعاتها لأسعار الغاز، وفقاً للمؤشر المرجعي للأسعار في أوروبا، إلى 50 يورو لكل ميجاوات ساعة ارتفاعاً من 36 يورو لكل ميجاوات ساعة.

وأعلنت المجموعة عن صافي ربح معدل للربع الأول بلغ 1.3 مليار يورو (1.5 مليار دولار)، بانخفاض عن 1.4 مليار يورو في الفترة نفسها العام الماضي، وهي نسبة تقل عن توقعات المحللين البالغة 1.5 مليار يورو.

وعلى الرغم من أن أنشطة التنقيب والإنتاج لدى مجموعة النفط والغاز الإيطالية استفادت من التداعيات الأولية لحرب إيران، فإن قسم التكرير التابع لها لم يتمكن من الاستفادة الكاملة من ارتفاع أسعار المنتجات، بسبب تشغيل مصافيه بمعدلات تشغيل منخفضة.

وقالت إيني أيضاً إنها سترفع خطة إعادة شراء الأسهم لعام 2025 إلى 2.8 مليار يورو من 1.5 مليار يورو التي جرى الإعلان عنها في 19 مارس، أي بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوعين ونصف أسبوع من شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران.

وأغلق سهم “إيني” المدرج في بورصة ميلانو على انخفاض 1.14%، بعد أن استهل التدول على ارتفاع بنسبة 1% عقب الإعلان عن نتائج الأعمال.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيني: تأثيرات حرب إيران على أسعار الطاقة ستكون أكبر مما يعتقد الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.