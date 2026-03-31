اتفاقيات جديدة لتطوير استكشاف البترول بالبحر الأحمر خلال إيجبس 2026

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2026 12:17 مساءً - دوت الخليج_ شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة المبادئ الأساسية لاتفاقية إسناد القطاع (6) بالبحر الأحمر بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، في إطار فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026”.

وقع الاتفاقية المهندس أشرف بهاء، رئيس شركة جنوب الوادي، وويليام لين، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغاز والطاقة منخفضة الكربون بشركة بي بي، وتهدف الاتفاقية إلى تسريع أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول وتنمية موارده في حوض البحر الأحمر.

كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم لإجراء مسح سيزمي حديث بتقنية OBN في البحر الأحمر بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول ووسترن جيكو مصر (SLB). وقع المذكرة أشرف بهاء وأوليفييه لو بوش، الرئيس التنفيذي لشركة SLB، وتهدف إلى تنفيذ المسح باستخدام أحدث التقنيات لتحصيل بيانات عالية الجودة، وتحسين فهم التراكيب الجيولوجية والخزانات تحت السطحية، ودعم جهود تسويق المناطق الواعدة في البحر الأحمر.

ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.