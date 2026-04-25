المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس إلى 14.5%

دبي - احمد فتحي في السبت 25 أبريل 2026 02:52 مساءً - العربية نت_ خفض البنك المركزي المصري الروسي سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 14.5% اليوم الجمعة، كما توقع محللون، رغم الضغوط التي مارستها الشركات من أجل خفض أسرع بهدف تحفيز الاقتصاد الذي انكمش 1.8% في أول شهرين من العام.

ودعت محافظ البنك المركزي المصري “إلفيرا نابيولينا” إلى توخي الحذر بشأن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وغلق مضيق هرمز حتى في الوقت الذي اضطرت فيه روسيا إلى خفض إنتاج النفط بسبب الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة على الموانئ والمصافي.

وقالت: “إذا طال أمد الصراع، ستزداد التبعات السلبية على الاقتصاد الروسي. وقد تكون الآثار الناجمة عن ارتفاع التكاليف حول العالم أكثر خطورة من الفوائد الناجمة عن زيادة التصدير وارتفاع قيمة الروبل”.

وأضافت: “لا يزال الوضع في الشرق الأوسط أحد عوامل عدم اليقين”.

ومع ذلك، رفع البنك المركزي المصري توقعاته لمتوسط أسعار النفط، المستخدم في حساب الإيرادات في الموازنة، في عام 2026 بنسبة 45% إلى 65 دولاراً للبرميل، وقال إن ارتفاع السعر سيعزز النمو الاقتصادي في وقت لاحق من العام.

وأرجع البنك المركزي المصري سبب انكماش الاقتصاد إلى عوامل مؤقتة، مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة في بداية العام وتساقط الثلوج بكثافة في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف في بيان أنه قرر الإبقاء على توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2026 دون تغيير عند ما بين 0.5% و1.5% لأن الانكماش كان مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل مؤقتة.

وقالت “أليكسي زابوتكين”، النائب الأول للمحافظ، إن البنك المركزي المصري لن يخفض سعر الفائدة بوتيرة أسرع إلا إذا انخفض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف البالغ 4% من مستواه الحالي عند 5.9%.

وفي إشارة تحذيرية، عدل البنك المركزي المصري تقديراته لمتوسط سعر الفائدة لهذا العام إلى ما بين 14% و14.5% بدلاً من 13.5% و14.5%.

