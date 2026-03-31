نعرض لكم الان تفاصيل خبر بي بي البريطانية تخطط للتوسع بمجالات البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2026 01:14 مساءً - بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع وفد شركة بي بي العالمية، برئاسة وليام لين، نائب الرئيس التنفيذي للشركة لشؤون الغاز والطاقة منخفضة الكربون، على هامش فعاليات اليوم الأول لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026”، خطط التوسع المستقبلية للشركة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي.

وأوضح بدوي أن الوزارة تعمل وفق خطة واضحة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مشيدًا بالتعاون البناء مع شركة بي بي، ومؤكدًا أن رسائل الدولة بشأن سداد مستحقات الشركاء بنهاية يونيو المقبل تستهدف تعزيز الثقة، وتحفيز الشركات العالمية على زيادة أنشطتها وتوسيع استثماراتها في مصر.

من جانبه، أكد وليام لين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بي بي، اعتزاز الشركة بشراكتها مع مصر، والتي أثبتت قوتها رغم التحديات، مشيرًا إلى اهتمام بي بي بالبرنامج الطموح الذي تنفذه الوزارة للتحول الرقمي الشامل في مختلف أنشطة القطاع، فضلًا عن دعم جهود تنويع مصادر الطاقة بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة في المناطق البكر، حيث أبدى وفد بي بي تطلعه لمتابعة تطورات العمل في البحر الأحمر، مؤكدين أن الدعم الحكومي المستمر يسهم في تهيئة المناخ لتحقيق نجاحات جديدة، بما يدعم أهداف الجانبين في تأمين واستدامة موارد الطاقة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بي بي البريطانية تخطط للتوسع بمجالات البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.