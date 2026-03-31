نعرض لكم الان تفاصيل خبر متجاوزة 4 دولارات للجالون.. أسعار البنزين في أمريكا تتخطى ذروة 3 سنوات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2026 01:14 مساءً - – أظهرت بيانات ‌صادرة عن خدمة تتبع ​أسعار ​الوقود (جاز بدي)، أن ⁠متوسط ​سعر التجزئة ​للبنزين على مستوى الولايات المتحدة ​تجاوز ​أمس الإثنين حاجز ‌أربعة ⁠دولارات للجالون للمرة الأولى ​منذ ​أكثر ⁠من ثلاث سنوات، ​في ​ظل ⁠استمرار الحرب الأمريكية ⁠الإسرائيلية ​مع ​إيران.

وسجّلت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا في تعاملات أمس الإثنين، إذ تجاوز خام غرب تكساس الوسيط مجددا حاجز 100 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.2% متجاوزا 115 دولارا للبرميل، في ظل تواصل الحرب في الشرق الأوسط،

وصعد خام برنت بنحو 59% منذ بداية مارس، متجاوزا المكاسب المسجلة في عام 1990، بعدما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تصاعد المخاوف، وهو الممر الذي يعبر من خلاله نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمي.

