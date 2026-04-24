نعرض لكم الان تفاصيل خبر ايچيبت آمون تستثمر 5 مليارات دولار في مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بمصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 أبريل 2026 03:13 مساءً - عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع وفد شركة ايچيبت آمون للأمونيا الخضراء (وهي ائتلاف يضم شركة هينفرا البولندية وشركة كوكسوينز المصرية) وذلك لبحث مشروع الشركة المزمع إقامته في مصر لإنتاج الأمونيا الخضراء، وقد ضم الوفد توموهو أوميدا، رئيس شركة هينفرا، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

واستعرض اللقاء ملامح المشروع، الذي يستهدف بدء الإنتاج بحلول عام 2031، باستثمارات مبدئية تبلغ نحو 5 مليارات دولار، على أن ترتفع إلى نحو 10 مليارات دولار عند الوصول إلى كامل الطاقة الإنتاجية، ومن المخطط أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 400 ألف طن، مع إمكانية التوسع إلى مليون طن سنويًا في المراحل اللاحقة، ومن المقرر تنفيذ المشروع بمنطقة رأس بناس بجنوب شرق مصر، مع الاعتماد على نظام هجين من الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 2,000 ميجاوات (1,000 ميجاوات طاقة شمسية و1,000 ميجاوات طاقة رياح) على مساحة 100 كيلو متر مربع دون الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء.

كما يستهدف المشروع إنشاء بنية تصديرية متكاملة تشمل ميناءً مخصصًا لتصدير الأمونيا الخضراء، بما يدعم تحقيق صادرات تُقدّر بنحو 490 مليون دولار سنويًا في المرحلة الأولى مع وجود عقود تصديرية موقعة لكامل الإنتاج إلى أسواق وسط وشرق أوروبا، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 500 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 3,500 فرصة عمل غير مباشرة، مع التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي لبعض مكونات المشروع.

وأكد الوزير التزام وزارة الصناعة بدعم المبادرات الصناعية التي تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعات مشتقات الهيدروجين الأخضر في مصر.

وأضاف أن المشروع يتوافق مع توجهات الوزارة لتعزيز التكنولوجيات الجديدة والرائدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتوطينها بالسوق المصري بما يسهم في تنوع مزيج الطاقة وتخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.

ومن جانبه، أعرب توموهو أوميدا عن حرص شركة هينفرا على نقل خبراتها الممتدة لأكثر من قرن في مجال صناعة الأمونيا إلى السوق المصري، مؤكدًا أن المشروع يستهدف تحقيق تكامل فعّال مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة قطاعات الزراعة والمياه والطاقة، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة في مصر.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ايچيبت آمون تستثمر 5 مليارات دولار في مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.