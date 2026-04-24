نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي: لا نمانع مشاركة إيران في مونديال 2026 مع قيود أمنية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 أبريل 2026 03:13 مساءً - _ قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن واشنطن لا تعارض اللاعبين الإيرانيين في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، مؤكداً عدم وجود أي قرار يمنعهم من الحضور.

وأضاف روبيو، في تصريحات للصحفيين، أن الولايات المتحدة لن تسمح في المقابل للاعبين باصطحاب أشخاص تربطهم صلات بالحرس الثوري الإيراني، في إطار ما وصفه باعتبارات أمنية مرتبطة بالبطولة.

واختتم وزير الخارجية الأمريكي تصريحاته قائلاً: «لم يصدر شيء من الولايات المتحدة يمنعهم من الحضور»، في إشارة إلى المنتخب الإيراني ومشاركته في المونديال المقبل.

