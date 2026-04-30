موسكو: تحالف أوبك+ مستمر بعد انسحاب الإمارات ولا نتوقع حرب أسعار

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 أبريل 2026 03:13 مساءً - – نقلت وكالات أنباء روسية عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قوله اليوم ​الخميس، إن تحالف أوبك+ مستمر في العمل ‌رغم انسحاب الإمارات.

وأضافت التقارير نقلا عن نوفاك أنه لا يتوقع اندلاع حرب أسعار في أعقاب خروج الإمارات، نظرا ​لوجود شح في المعروض من النفط في ​السوق العالمية.

وأعلنت الإمارات يوم الثلاثاء انسحابها ⁠من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مما شكل ضربة ​قوية لمجموعة منتجي النفط في ظل أزمة طاقة ​غير مسبوقة ناجمة عن حرب إيران، والتي سلطت مزيدا من الضوء على خلافات بين دول خليج عربية.

واحتلت الإمارات ​مركز رابع أكبر منتج في تحالف أوبك+، الذي ​يضم دول منظمة أوبك وحلفاءها، أما روسيا فهي في المرتبة ‌الثانية ⁠بعد السعودية.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نوفاك قوله “في الوضع الحالي، من الصعب الحديث عن حرب أسعار في ظل وجود شح في السوق. ما ​نشهده بدلا ​من ذلك ⁠هو أعمق أزمة يشهدها القطاع”.

وأضاف نوفاك، وفقا لما ذكرته الوكالة “لا تصل كميات كبيرة ​من النفط إلى السوق اليوم، في ​وقت ⁠يفوق فيه الطلب العرض بكثير. أدى ذلك إلى خلل في التوازن بسبب الاضطرابات اللوجستية الخطيرة، بما في ⁠ذلك ​الوضع في الشرق الأوسط”.

كما أكد ​نوفاك مجددا أن روسيا ستبقى في تحالف أوبك+، الذي تشكل ​في 2016.

