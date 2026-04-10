المركزي الكوري يثبت الفائدة ويحذر من موجة تضخم أقوى بسبب الصراع الأمريكي الإيراني

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 أبريل 2026 02:56 مساءً - بلومبرج _ أبقى البنك المركزي المصري في كوريا الجنوبية سعر الفائدة دون تغيير، مع تحذير من تصاعد الضغوط التضخمية خلال العام الجاري، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في إيران، وما تمثله من تهديد للنمو الاقتصادي.

وقرر بنك كوريا، تثبيت سعر إعادة الشراء لأجل سبعة أيام عند مستوى 2.5%، في قرار جاء بالإجماع ومتوافقًا مع توقعات الأسواق، ليواصل بذلك سياسة التوقف التي بدأها منذ يوليو الماضي، وسط حالة من عدم اليقين المرتفعة.

وأشار البنك إلى أن الاقتصاد يواجه مخاطر متزايدة، مع توقعات بارتفاع التضخم إلى مستويات تفوق تقديراته السابقة، مقابل تباطؤ محتمل في النمو، في وقت تفرض فيه تقلبات أسعار الطاقة وضغوط العملة تحديات إضافية على الاقتصاد المحلي.

