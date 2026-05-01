أسعار النفط تنخفض عند التسوية.. وأمريكا تسعى لتهدئة الأسواق عبر السحب من الاحتياطي

دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 مايو 2026 01:59 مساءً - سي إن بي سي_ هبطت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، وسط تقارير عن دراسة الولايات المتحدة احتمال القيام بعمل عسكري جديد ضد إيران لكسر الجمود في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب، بالتزامن مع إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب خططًا لسحب ما يصل إلى 92.5 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي، في محاولة لتهدئة الأسواق بعد الارتفاعات الحادة الأخيرة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4.02 دولار أو 3.41% لتسجل عند التسوية 114.01 دولار للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو بنحو 1.81 دولار أو 1.69% لتسجل عند التسوية 105.07 دولار للبرميل.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها تخطط لسحب كميات من الاحتياطي الاستراتيجي بهدف تهدئة الأسواق التي شهدت اضطرابات بفعل الحرب مع إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت في وقت سابق من العام على سحب 172 مليون برميل ضمن اتفاق أوسع مع أكثر من 30 دولة في وكالة الطاقة الدولية لسحب نحو 400 مليون برميل.

وعرضت واشنطن حتى الآن 126 مليون برميل على ثلاث دفعات، لكن شركات النفط لم تشترِ سوى أقل من 80 مليون برميل، أي نحو 63% من الكمية المطروحة، بينما إذا اكتملت عمليات الشراء ستتمكن الولايات المتحدة من تحقيق هدفها بسحب 172 مليون برميل.

ووفقًا لتقرير نشرته أكسيوس، من المقرر أن يتلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحاطة حول خطط لشن سلسلة ضربات عسكرية على إيران، في إطار محاولات الضغط للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

وكان مسؤول في البيت الأبيض قد ذكر أن ترامب ناقش مع شركات نفط كيفية التخفيف من تأثير أي حصار محتمل للموانئ الإيرانية إذا استمر لأشهر، ما أثار مخاوف من اضطراب طويل في إمدادات النفط العالمية.

وعلى صعيد الإمدادات، رجحت مصادر أن يتفق تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها على زيادة طفيفة في حصص الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميًا خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تأتي بالتزامن مع التطورات الأخيرة في السوق.

