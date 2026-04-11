نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: نستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78% بحلول يونيو 2027 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 11 أبريل 2026 02:56 مساءً - يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تقليص نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، وهو ما يمثل أدنى مستوى تسجله هذه النسبة منذ سنوات.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وخفض أعباء الدين، من خلال تحقيق فوائض أولية مستمرة، وتنمية الإيرادات، إلى جانب إدارة الدين العام بكفاءة.

