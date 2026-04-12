واردات مصر من الأغذية الأمريكية تقفز 50% إلى 2.2 مليار دولار في 2025

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 أبريل 2026 01:06 مساءً - العربية نت .. قفزت فاتورة واردات مصر الغذائية من الولايات المتحدة بنسبة 50% خلال العام الماضي، لتقترب من 2.2 مليار دولار، وسط سيطرة من الفول الصويا وخروج مفاجئ للقمح من قائمة أكبر 10 سلع مستوردة، ودخول قوي للذرة الأمريكية للمرة الأولى، مدفوعاً بمرونة فنية وتغيرات في مسارات التجارة العالمية.

بلغ إجمالي واردات مصر من السلع الغذائية الأمريكية في العام الماضي نحو 2.19 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.46 مليار دولار في العام السابق له، بحسب بيانات رسمية اطلعت عليها “العربية Business”.

حبوب “فول الصويا” الأمريكية تستحوذ على 63% من إجمالي الواردات

واستحوذت حبوب “فول الصويا” الأمريكية على 63% من إجمالي الواردات الغذائية لمصر من أمريكا العام الماضي على أساس القيمة، لتبلغ 1.73 مليار دولار مقارنة بنحو 1.06 مليار دولار في العام السابق له، مع زيادة في الكميات المستوردة إلى نحو 4 ملايين طن مقابل نحو 2.3 مليون طن في فترة المقارنة.

قال مصدر في واحدة من أكبر شركات استيراد الحبوب إلى مصر، لـ”العربية Business”، إن القاهرة تفضل حبوب فول الصويا الأمريكية لكفاءتها الإنتاجية مقارنة بالمناشئ الأخرى مثل الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا.

أوضح أن إجمالي واردات مصر من الصويا يتراوح بين 4.5 و4.8 مليون طن سنويا على أقصى تقدير، ما يعني أن مصر وفرت أكثر من 80% من احتياجاتها من الصويا للعام الماضي عن طريق السوق الأمريكية.

عزا المصدر، ارتفاع واردات مصر من فول الصويا الأمريكي في العام الماضي إلى عودة قدرات الطحن المصرية إلى سابق عهدها قبل أزمة شح الدولار في مصر خلال عامي 2023 و2024.

التوترات التجارية بين بكين وواشنطن ساعدت على خفط أسعار الصويا الأمريكية

وقال رئيس شركة الأهرام للدواجن، أنور العبد، إن الخلافات التجارية بين الصين وأمريكا خلال العام الماضي ساعدت على خفض أسعار الصويا الأمريكية خلال النصف الثاني من العام الماضي، خاصة بعد أن توقفت “بكين” عن استيراد الصويا من “واشنطن” لأكثر من شهر تقريبا، وهو ما أتاح معروضاً أكبر بأسعار أقل استفادت منه مصر كثيراً.

مصر اعتمدت على القمح الروسي مقارنة بالمناشئ الأخرى بسبب انخفاض سعره

واختفى القمح الأمريكي تماماً من قائمة واردات مصر من الأغذية الأمريكية خلال العام الماضي، مقارنة بواردات بلغت 170 ألف طن خلال عام 2024 بقيمة 58.68 مليون دولار.

قال رئيس الشركة المصرية الاسترالية للوكالة التجارية، المستوردة للقمح، علي رمضان، إن السعر دائما هو الحكم في قرار استيراد الحبوب من منشأ ما بالنسب لمصر، والعام الماضي شهد انخفاضاً في أسعار القمح الروسي تحديداً، ما دفع مصر للاعتماد بشكل أكبر على “موسكو” مقارنة بالمناشئ الأخرى.

نحو 59% من واردات القمح المصرية عبر المنشأ الروسي

واستوردت مصر خلال العام الماضي نحو 12.3 مليون طن من القمح، وجاء من هذه الكميات نحو 59% عبر المنشأ الروسي، بحسب بيانات رسمية اطلعت عليها “العربية Business”.

زيادة كبيرة في واردات مصر من الذرة الصفراء الأمريكية

في المقابل، شهد عام 2025 زيادة كبيرة من واردات مصر من الذرة الصفراء الأمريكية، لتحتل المرتبة الثانية بين أكثر السلع الواردة بقيمة بلغت 147.6 مليون دولار لإجمالي واردات 738 ألف طن.

وشهدت التغيرات في واردات مصر من السلع الغذائية الأمريكية، وأبرزها الإيثانول (غير المخصص للمشروبات)، بإجمالي واردات بلغت 16.13 مليون دولار، كما عاد القطن ليظهر في قائمة السلع الأمريكية الأكثر توريداً لمصر لعام 2025 بقيمة 15.87 مليون دولار، بهدف سد احتياجات المغازل المحلية.

وحافظت واردات منتجات اللحوم على تواجدها مع ارتفاع قيمتها من 62.7 مليون دولار في 2024 إلى 77.1 مليون دولار في 2025، كما زادت قيمة واردات منتجات الألبان من 33.9 مليون دولار إلى 48.5 مليون دولار.

