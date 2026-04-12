الإمارات العالمية للألمنيوم تعلن حالة القوة القاهرة في بعض العقود

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإمارات العالمية للألمنيوم تعلن حالة القوة القاهرة في بعض العقود من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 أبريل 2026 01:06 مساءً - العربية نت_ أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تفعيل بنود القوة القاهرة لتعليق بعض عمليات التسليم، بعد خروج أحد مصاهرها عن الخدمة جراء هجوم إيراني.

جاءت الخطوة بعدما أوقفت الشركة عملياتها في مصهر “الطويلة”، عقب تعرض الموقع لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية في بداية أبريل، وسط الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على طهران.

وأظهرت وثائق أن الشركة طبّقت القوة القاهرة على بعض العقود، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج.

يُعدّ مصنع الشركة الإماراتية من بين الأكبر عالمياً، وقد أنتج 1.6 مليون طن من الألمنيوم في 2025.

وينتج الشرق الأوسط نحو 9% من الإمدادات العالمية للألمنيوم، وتقوم “الإمارات العالمية للألمنيوم” وغيرها بدور رئيسي في تزويد المصنعين عبر أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.

وفي 28 مارس، أعلنت “الإمارات العالمية للألمنيوم” إصابة عدد من موظفيها وتضرر موقع تابع لها في هجوم إيراني استهدف منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وكان “الحرس الثوري الإيراني” أعلن مسؤوليته عن هجمات ألحقت أضراراً بمواقع تابعة لشركتي “الإمارات العالمية للألمنيوم” في الإمارات و”ألبا” في البحرين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات العالمية للألمنيوم تعلن حالة القوة القاهرة في بعض العقود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.