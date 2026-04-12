لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

الإمارات العالمية للألمنيوم تعلن حالة القوة القاهرة في بعض العقود

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 أبريل 2026 01:06 مساءً - العربية نت_ أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تفعيل بنود القوة القاهرة لتعليق بعض عمليات التسليم، بعد خروج أحد مصاهرها عن الخدمة جراء هجوم إيراني.

جاءت الخطوة بعدما أوقفت الشركة عملياتها في مصهر “الطويلة”، عقب تعرض الموقع لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية في بداية أبريل، وسط الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على طهران.

وأظهرت وثائق أن الشركة طبّقت القوة القاهرة على بعض العقود، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج.

يُعدّ مصنع الشركة الإماراتية من بين الأكبر عالمياً، وقد أنتج 1.6 مليون طن من الألمنيوم في 2025.

وينتج الشرق الأوسط نحو 9% من الإمدادات العالمية للألمنيوم، وتقوم “الإمارات العالمية للألمنيوم” وغيرها بدور رئيسي في تزويد المصنعين عبر أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.

وفي 28 مارس، أعلنت “الإمارات العالمية للألمنيوم” إصابة عدد من موظفيها وتضرر موقع تابع لها في هجوم إيراني استهدف منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي.

وكان “الحرس الثوري الإيراني” أعلن مسؤوليته عن هجمات ألحقت أضراراً بمواقع تابعة لشركتي “الإمارات العالمية للألمنيوم” في الإمارات و”ألبا” في البحرين.

