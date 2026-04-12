السعودية تعلن عودة خط أنابيب شرق-غرب للعمل بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يوميا

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 أبريل 2026 01:06 مساءً - العربية نت .. أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن نجاح الجهود التشغيلية والفنية في استعادة طاقة الضخ الكاملة عبر خط أنابيب شرق – غرب، البالغة نحو 7 ملايين برميل يومياً، واستعادة الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة البالغة نحو 300 ألف برميل يوميًا، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة.

أوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد أنه فيما يتعلق بحقل خريص، لا تزال الأعمال جارية لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة، وسيُعلن عن ذلك عند اكتمالها.

وأشارت إلى أن هذا التعافي السريع يعكس ما تتمتع به أرامكو السعودية، ومنظومة الطاقة في المملكة، من مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في إدارة الأزمات، بما يعزز موثوقية الإمدادات واستمرارها للأسواق المحلية والعالمية، ويدعم الاقتصاد العالمي.

كانت وزارة الطاقة قد أعلنت في تاريخ 9 أبريل 2026م عن تأثر بعض مرافق منظومة الطاقة في المملكة نتيجة الاستهدافات، بما في ذلك فقدان نحو 700 ألف برميل يوميًا من طاقة الضخ عبر خط أنابيب شرق – غرب، وانخفاض إنتاج حقل منيفة بنحو 300 ألف برميل يوميًا، إضافة إلى تأثر إنتاج حقل خريص بنحو 300 ألف برميل يومياً.

