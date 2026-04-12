الكرملين: مستعدون لتوريد الغاز إلى أوروبا إذا تبقى لدينا فائض

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 أبريل 2026 09:13 مساءً - – نقلت ​وكالة تاس ‌الروسية للأنباء عن المتحدث ​باسم الكرملين ​دميتري بيسكوف اليوم ⁠الأحد ​قوله إن موسكو ​مستعدة لمواصلة إمداد دول الاتحاد ​الأوروبي ​بالغاز “في حال تبقي كميات ‌بعد ⁠تزويد الأسواق البديلة”.

لكن بيسكوف أضاف ​أن ​أوروبا ⁠ستجد طريقة لشراء ​الغاز حتى ​لو ⁠لم تزودها روسيا ⁠به.

تُشكل أزمة الطاقة العالمية الراهنة مصدر قلق في مختلف أنحاء العالم، حيث قفزت أسعار النفط والغاز إلى مستويات قياسية بسبب حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، وهو ما أدخل العالم بأكمله في أزمة عميقة ومقلقة بما في ذلك الدول البعيدة عن بؤرة الصراع، وذلك بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة، وكذلك بسبب التداعيات المتوقعة على هذا الارتفاع.

كانت الكتلة البرلمانية لحزب “البديل من أجل ألمانيا” قد جددت مطالبها بتخفيض الضرائب والعودة إلى استخدام الطاقة النووية واستئناف إمدادات الغاز من روسيا، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة الكربون، وجاء في ورقة سياسات أقرها النواب أن “ألمانيا تمر حالياً بأخطر أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود”.

والشهر الماضي هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمكانية وقف إمدادات الغاز الروسي إلى الأسواق الأوروبية.

وقال بوتين إن بلاده قد تدرس التوقف عن تزويد أوروبا بالغاز والتوجه نحو أسواق أخرى واعدة وأكثر ربحية.

حتى أكتوبر الماضي، بلغت حصة روسيا من واردات غاز الاتحاد الأوروبي 12% بعد أن كانت تمثل 45% قبل غزوها لأوكرانيا في 2022، مع استمرار دول منها المجر وفرنسا وبلجيكا في تلقي الغاز الروسي.

