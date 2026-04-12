نعرض لكم الان تفاصيل خبر : ناقلتا نفط صينيتان عبرتا مضيق هرمز من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 أبريل 2026 12:13 مساءً - _ أظهرت بيانات الشحن ​الصادرة عن مجموعة بورصات ‌لندن عبور ناقلتين عملاقتين صينيتين لمضيق هرمز ​اليوم السبت، ​ومن المرجح أنهما أول سفينتين ⁠تغادران منطقة ​الخليج منذ التوصل إلى ​اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ​الأسبوع الماضي.

وأفادت البيانات ​بأن ناقلتي النفط الخام العملاقتين (كوسبيرل ‌ليك) ⁠و(خه رونغ هاي) المستأجرتان من قبل شركة يونيبك، الذراع ​التجارية ​لشركة ⁠سينوبك أكبر شركة تكرير في ​آسيا، دخلتا وخرجتا ​من “المرسى ⁠التجريبي بمضيق هرمز” الذي يلتف حول ⁠جزيرة ​لارك الإيرانية ​اليوم السبت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر : ناقلتا نفط صينيتان عبرتا مضيق هرمز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.