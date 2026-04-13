نعرض لكم الان تفاصيل خبر هاباج لويد: الإبحار عبر مضيق هرمز غير ممكن حاليا بسبب الألغام من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 08:03 مساءً - _ قالت شركة هاباج لويد الألمانية (Hapag-Lloyd) للشحن البحري اليوم الإثنين، إنه من الصعب تقييم تأثير خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإغلاق “مضيق هرمز” على حركة الملاحة.

وذكر متحدث باسم الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني: “الأمر المهم هو استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف المتحدث أن الشركة ترى أن المرور لن يكون ممكناً ما دامت هناك ألغام بحرية في المنطقة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم الأحد، إن البحرية الأمريكية ستبدأ في فرض السيطرة على مضيق هرمز، ما يزيد من حدة التوتر بعد فشل مفاوضات مطولة مع إيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، الأمر الذي يهدد وقف إطلاق نار هش مدته أسبوعان.

وفي تصريحات له اليوم الإثنين قال ترامب، إن أمريكا ستفرض حصاراً على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية ستبدأ في تطبيق السيطرة على كافة حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش اليوم الإثنين.

