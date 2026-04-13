الكرملين: الحصار الأمريكي لمضيق هرمز يؤثر سلبا على التجارة العالمية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 07:06 مساءً - _ أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز من المرجح أن يؤثر سلباً على الأسواق العالمية.

وقال بيسكوف: “على الأرجح، مثل هذه الإجراءات (حصار مضيق هرمز من قبل الولايات المتحدة) ستستمر في التأثير سلبًا على الأسواق العالمية؛ ويمكن توقع ذلك بدرجة عالية من اليقين”.

أكد الناطق بيسكوف، أن روسيا مستعدة لبذل أي جهود مطلوبة لتخفيف حدة التوترات بشأن إيران.

وقال بيسكوف، في إطار إجابته على سؤال عما إذا كان عرض روسيا لاستلام اليورانيوم المخصب من إيران لا يزال قائماً: “روسيا لا تزال منفتحة على بذل كل المساعي الحميدة التي من شأنها أن تسهم في تهدئة التوترات بشأن إيران”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم الأحد، إن البحرية الأمريكية ستبدأ في فرض السيطرة على مضيق هرمز، ما يزيد من حدة التوتر بعد فشل مفاوضات مطولة مع إيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، الأمر الذي يهدد وقف إطلاق نار هش مدته أسبوعان.

وفي تصريحات له اليوم الإثنين قال ترامب، إن أمريكا ستفرض حصاراً على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية ستبدأ في تطبيق السيطرة على كافة حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش اليوم الإثنين.

