نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك المركزي المصري: الإيرادات السياحية تصعد 17.3% إلى 10.2 مليار دولار خلال 6 أشهر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 07:07 مساءً - يارا الجنايني– أعلن البنك المركزي المصري المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6% خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، لتسجل نحو 22.1 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 17.3% لتبلغ نحو 10.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.7 مليار دولار.

وفي السياق ذاته، سجلت إيرادات رسوم المرور بقناة السويس نموًا بنسبة 19.0% لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الحمولة الصافية للسفن العابرة بنسبة 16.1% لتبلغ 284.0 مليون طن، إلى جانب ارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 5.8% ليصل إلى نحو 6.7 ألف سفينة.

وأوضح البنك المركزي المصري أن هذه التطورات انعكست على تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 13.6% خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، ليصل إلى نحو 9.5 مليار دولار مقابل نحو 10.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك المركزي المصري: الإيرادات السياحية تصعد 17.3% إلى 10.2 مليار دولار خلال 6 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.