فاو: غلق مضيق هرمز قد يتحول إلى كارثة عالمية في الزراعة والغذاء

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 02:23 صباحاً - _ حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الاثنين، من أن استمرار الأزمة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على قطاع الغذاء والزراعة عالميًا.

وأوضحت المنظمة أن تعطّل صادرات الأسمدة والطاقة من شأنه أن يرفع أسعار الغذاء ويؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي، بما قد يفاقم الضغوط على الأسواق العالمية.

وقال كبير الاقتصاديين في المنظمة، ماكسيمو توريرو، إن الدول الأقل دخلًا ستكون الأكثر عرضة للتأثر، نظرًا لحساسية مواسم الزراعة، حيث يمكن أن يؤدي أي تأخير في توفير المدخلات الأساسية إلى انخفاض سريع في الإنتاج.

وأضاف أن هذه التطورات قد تترجم إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى العالم.

