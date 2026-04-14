بنزيما يتسبب في خروج الزعيم.. اطّلع على ركلات الجزاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 01:46 صباحاً - ودع فريق الهلال السعودي منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16، عقب خسارته المثيرة أمام السد القطري بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة وتشويقًا هذا الموسم.

ملخص مباراة الهلال ضد السد

شهدت المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة إثارة كبيرة منذ دقائقها الأولى، حيث دخل الهلال المباراة بأسلوب هجومي واضح بحثًا عن التسجيل المبكر، بينما اعتمد السد على التنظيم الدفاعي والانطلاق السريع في الهجمات المرتدة، ليقدم الفريقان شوطًا أول قويًا اتسم بالندية وتبادل السيطرة.

واستمرت الإثارة خلال الشوط الثاني، بعدما تبادل الفريقان تسجيل الأهداف في مواجهة هجومية مفتوحة شهدت العديد من الفرص الخطيرة على المرميين، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 3-3، ويمتد اللقاء إلى شوطين إضافيين.

وفي الأشواط الإضافية، حاول الفريقان خطف هدف التأهل، لكن الحذر التكتيكي فرض نفسه تدريجيًا مع مرور الوقت، لتبقى النتيجة على حالها ويتجه اللقاء إلى ركلات الترجيح لحسم بطاقة الصعود.

وابتسمت ركلات الترجيح لصالح السد القطري الذي نجح لاعبوه في تسجيل 6 ركلات مقابل 5 للهلال، ليحسم الفريق القطري بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي ويقصي أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

ركلة جزاء كريم بنزيما المهدرة

ويمثل هذا الخروج ضربة قوية للهلال، الذي كان يطمح لمواصلة مشواره نحو اللقب القاري مستفيدًا من كتيبته المدججة بالنجوم، بينما يواصل السد رحلته في البطولة بثقة كبيرة بعد انتصار ثمين أمام منافس بحجم الزعيم.

وبات السد يوجه رسالة قوية إلى بقية المنافسين بأنه حاضر بقوة في سباق المنافسة على اللقب، في حين سيكون على الهلال إعادة ترتيب أوراقه سريعًا قبل الاستحقاقات المقبلة محليًا وقاريًا.