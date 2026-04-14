نعرض لكم الان تفاصيل خبر بسبب توترات الشرق الأوسط.. فاتورة الطاقة الأوروبية ترتفع بقيمة 22 مليار يورو من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 01:18 صباحاً - العربية نت _ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تنسق فيما بينها بشأن أسعار الطاقة.

وأضافت فون دير لاين، اليوم الاثنين، أن فواتير استيراد الوقود الأحفوري في أوروبا ارتفعت بمقدار 22 مليار يورو “25.70 مليار دولار” منذ اندلاع حرب إيران.

وحثت رئيسة المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي على تطوير مجال الطاقة النووية بسبب الأزمة المحيطة بإيران، وفقاً لوكالة “”.

وقالت فون دير لاين إن استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز لها أهمية قصوى.

وجاءت تصريحاتها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض السيطرة على حركة الملاحة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية بعد انهيار المفاوضات.

وأضافت فون دير لاين: “استمرار إغلاق مضيق هرمز يتسبب في ضرر بالغ، واستعادة حرية الملاحة فيه تعد ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا”.

