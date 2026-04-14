بنك أوف أمريكا: المستثمرون يتوقعون انتهاء موجة صعود الدولار مع تهدئة التوترات

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 02:23 صباحاً - _ أظهر استطلاع لبنك أوف أمريكا نُشر اليوم الاثنين أن نحو خُمس المستثمرين يعتبرون أن اتخاذ مراكز سلبية على الدولار يمثل الرهان الأكثر قناعة خلال عام 2026، في ظل توقعات بأن الزخم الحالي للعملة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران سيكون مؤقتًا.

وأشار الاستطلاع إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتجه إلى تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، وهو ما قد يضغط على أداء الدولار خلال الفترة المقبلة.

وشمل الاستطلاع الخاص بالعملات الأجنبية وأسعار الفائدة لشهر أبريل آراء 30 مدير صندوق عالمي، بإجمالي أصول مدارة تبلغ 341 مليار دولار، خلال الفترة من 3 إلى 9 أبريل.

