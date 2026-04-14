يلا شوت مباشر...بث مباشر مشاهدة مباراة القادسية والشباب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 09:29 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية إلى ملعب المواجهة المرتقبة بين القادسية والشباب في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026 حيث تأتي هذه المباراة في توقيت حساس من عمر البطولة مع اشتداد الصراع في مختلف مناطق جدول الترتيب، سواء في القمة أو في المراكز المتوسطة التي تشهد تقاربًا كبيرًا في النقاط.

يدخل القادسية هذه المباراة وهو يعيش حالة من البحث المستمر عن استعادة التوازن بعدما فقد بعض النقاط في الجولات الأخيرة الأمر الذي وضع الفريق تحت ضغط الحاجة للعودة سريعًا إلى الطريق الصحيح، الجهاز الفني يدرك أن استمرار التراجع قد يضع الفريق في موقف أصعب مع تقدم المنافسات لذلك يظهر التركيز واضحًا على محاولة تقديم أداء أكثر استقرارًا داخل الملعب سواء على مستوى التنظيم الدفاعي أو الفاعلية الهجومية.

أما الشباب فيظهر بصورة مختلفة نسبيًا، حيث يسعى الفريق إلى البناء على التحسن الملحوظ في الأداء خلال الفترة الأخيرة مع رغبة واضحة في استغلال هذا الزخم الإيجابي لتحقيق نتيجة جديدة تدفعه خطوة إضافية في سلم الترتيب، الفريق يدخل اللقاء بثقة أكبر لكنه يدرك في الوقت نفسه أن مواجهة القادسية خارج الديار تحتاج إلى تركيز كامل طوال دقائق المباراة لأن أي لحظة فقدان تركيز قد تُغير مجرى اللقاء بالكامل.

موعد مباراة الشباب ضد القادسية

تقام مواجهة الشباب ضد القادسية اليوم على أرضية ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في حين تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الموافق 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويأتي هذا التوقيت ضمن فترة الذروة في مباريات الدوري، حيث تزداد المتابعة الجماهيرية بشكل كبير نظرًا لأهمية كل مباراة في هذه المرحلة من الموسم التي تشهد تنافسًا قويًا بين جميع الفرق.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد القادسية

سيتم نقل أحداث اللقاء عبر شبكة SSC الرياضية السعودية التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي موسم 2025-2026 حيث تقدم تغطية مباشرة وشاملة لكافة تفاصيل المباراة منذ ما قبل انطلاقها وحتى نهايتها، وتوفر الشبكة متابعة تحليلية متكاملة تساعد المشاهد على فهم مجريات اللقاء بشكل أعمق، مع تغطية لكل الجوانب الفنية والتكتيكية داخل المستطيل الأخضر.

معلق مباراة الشباب ضد القادسية

أسندت مهمة التعليق على مواجهة الشباب ضد القادسية إلى المعلق عيسى الحربين الذي يتميز بحضور صوتي قوي وقدرة واضحة على نقل أجواء المباريات الكبيرة بأسلوب تفاعلي يواكب أحداث اللقاء لحظة بلحظة، ويعرف بأسلوبه الذي يجمع بين الحماس في لحظات الخطورة والدقة في وصف التفاصيل داخل الملعب مما يضيف للمباراة طابعًا خاصًا يجعل المتابعة أكثر حيوية وتشويقًا.