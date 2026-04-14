رسميًا وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 09:29 مساءً - اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء، الجداول الرسمية الخاصة بامتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك للأنظمة المختلفة سواء النظام الجديد أو النظام القديم، إلى جانب الجداول الخاصة بطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM وكذلك امتحانات الطلاب المكفوفين، في إطار استعدادات الوزارة لتنظيم ماراثون الامتحانات لهذا العام.

موعد إمتحانات الثانوية العامة 2026

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة للدور الأول ستنطلق يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، وتشمل طلاب النظامين الجديد والقديم، بالإضافة إلى فئة المكفوفين، على أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 16 يوليو 2026، وفق خطة زمنية تهدف إلى تحقيق الانضباط وتنظيم سير الامتحانات على مستوى الجمهورية.

وفيما يخص طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ""STEM، فقد تقرر أن تبدأ امتحانات الفرصة الأولى يوم 16 مايو 2026، وتستمر حتى 20 يونيو 2026، بما يتيح لهم فترة كافية لأداء الاختبارات وفق طبيعة الدراسة الخاصة بهم، كما تبدأ امتحانات الفرصة الثانية لهؤلاء الطلاب يوم السبت 4 يوليو 2026، وتستمر حتى 22 يوليو 2026، وذلك لإتاحة فرصة إضافية للطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز بعض المواد في المحاولة الأولى.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 في مصر

أكدت الوزارة أن إعداد الجداول جاء بعد دراسة دقيقة لضمان توزيع المواد بشكل متوازن، مع مراعاة الفترات الزمنية بين المواد الأساسية، بما يساعد الطلاب على الاستعداد الجيد وتقليل الضغط خلال فترة الامتحانات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات مبكرة من وزارة التربية والتعليم لتنظيم امتحانات الثانوية العامة، التي تعد من أهم المراحل التعليمية في مصر، وسط اهتمام واسع من الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة تفاصيل الجداول ومواعيد الامتحانات النهائية.