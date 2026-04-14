البيت الأبيض : موعد مفاوضات إيران لا يزال قيد النقاش دون تحديد رسمي والمشاورات مستمرة بشأن توقيتها وترتيباتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 09:30 مساءً - أفاد البيت الأبيض بأن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لم يُحدد بعد، مشيرًا إلى أن المشاورات لا تزال جارية بشأن توقيتها وترتيباتها.

استمرار المسار الدبلوماسي رغم التعقيدات

يعكس هذا الموقف حالة من الترقب والغموض التي تحيط بالمفاوضات، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية متزايدة. ورغم ذلك، يؤكد استمرار النقاش أن المسار الدبلوماسي لا يزال قائمًا كخيار مطروح بين الطرفين.

ترقب دولي لخطوة التفاوض المقبلة

تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإحياء الحوار بين واشنطن وطهران، وسط تصعيد إقليمي متسارع. ويظل تحديد موعد الجولة المقبلة عاملًا حاسمًا في رسم ملامح المرحلة القادمة.

ترامب يستبعد باكستان

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست، إن المفاوضات مع إيران تشهد تطورات لكنها تسير ببطء نسبي، مؤكدًا أنه لا يعتقد أنها ستُعقد في باكستان كما كان مطروحًا سابقًا.

خيار أوروبي بديل واستبعاد تركيا

وأوضح ترامب أن واشنطن تفكر في عقد الجولة المقبلة من المفاوضات في موقع أوروبي، مشيرًا إلى أن تركيا ليست ضمن الخيارات المطروحة حاليًا. ويعكس هذا التوجه إعادة ترتيب للأدوار الجغرافية في إدارة الملف التفاوضي.

انتقادات حادة لأوروبا في ملف هرمز

وفي سياق متصل، وجه ترامب انتقادات لقادة أوروبا، معتبرًا أنهم يرغبون في المساعدة على فتح مضيق هرمز لكنهم "لا يعرفون كيف"، واصفًا إياهم بـ"نمر من ورق". وتبرز هذه التصريحات فجوة في التنسيق بين واشنطن والعواصم الأوروبية.