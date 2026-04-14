مباريات الأهلى المتبقية فى مرحلة التتويج ببطولة الدورى المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 02:48 صباحاً - يستعد فريق الأهلي لخوض المباريات الأربعة المتبقية من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في ظل اشتعال المنافسة على اللقب مع الزمالك وبيراميدز.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 44 نقطة خلف الزمالك المتصدر برصيد 46 نقطة وبيراميدز الوصيف برصيد 44 نقطة.

ويخوض الأهلي مواجهات حاسمة أمام فرق المقدمة، أبرزها مباراتا القمة أمام الزمالك وبيراميدز، إلى جانب مواجهة المصري البورسعيدي، في جدول قوي ومؤثر على مسار البطولة.

الجولة الرابعة

بيراميدز × الأهلي

الإثنين 27 أبريل 2026

8:00 مساءً

استاد الدفاع الجوي

الجولة الخامسة

الزمالك × الأهلي

الإثنين 1 مايو 2026

8:00 مساءً

استاد القاهرة الدولي

الجولة السادسة

الأهلي × إنبي

الثلاثاء 5 مايو 2026

يحدد لاحقًا

استاد القاهرة الدولي

الجولة السابعة

المصري × الأهلي

الجمعة 15 مايو 2026

يحدد لاحقًا

استاد برج العرب