مباريات الأهلى المتبقية فى مرحلة التتويج ببطولة الدورى المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 02:48 صباحاً - يستعد فريق لخوض المباريات الأربعة المتبقية من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في ظل اشتعال المنافسة على اللقب مع الزمالك وبيراميدز.

 

 

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 44 نقطة خلف الزمالك المتصدر برصيد 46 نقطة وبيراميدز الوصيف برصيد 44 نقطة.

 

ويخوض الأهلي مواجهات حاسمة أمام فرق المقدمة، أبرزها مباراتا القمة أمام الزمالك وبيراميدز، إلى جانب مواجهة المصري البورسعيدي، في جدول قوي ومؤثر على مسار البطولة.

 

 

 

الجولة الرابعة

بيراميدز × الأهلي

 

الإثنين 27 أبريل 2026

 

8:00 مساءً

 

استاد الدفاع الجوي

 

 

 

الجولة الخامسة

الزمالك × الأهلي

 

الإثنين 1 مايو 2026

 

8:00 مساءً

 

استاد القاهرة الدولي

 

 

 

الجولة السادسة

الأهلي × إنبي

 

الثلاثاء 5 مايو 2026

 

يحدد لاحقًا

 

استاد القاهرة الدولي

 

 

 

الجولة السابعة

المصري × الأهلي

 

الجمعة 15 مايو 2026

 

يحدد لاحقًا

 

استاد برج العرب

 

 

 

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

